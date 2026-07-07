L’Inter sta lavorando per acquistare Curtis Jones, un centrocampista versatile considerato un elemento chiave per rafforzare il reparto. La società ha scelto il giocatore come priorità per migliorare il centrocampo sotto la guida di Chivu. Dopo aver tentato di portare Khalaili, l’attenzione si è spostata su Jones, che potrebbe contribuire a cambiare le dinamiche della mediana. La trattativa è in corso, ma non sono stati forniti dettagli su tempi o cifre.

Il jolly tuttocampista in grado di cambiare volto al centrocampo dell’Inter. Trattasi di Curtis Jones, obiettivo numero uno del club per rinforzare il reparto nevralgico a disposizione di Chivu. Una pista tutt’altro che tramontata nonostante nelle ultime settimane si fosse raffreddata, anzi pronta a riprendere quota non appena verrà definita la situazione Khalaili con l’Union Saint-Gilloise, ormai per distacco il preferito per andare a sistemare quella fascia destra rimasta vacante dopo l’addio di Denzel Dumfries e il mancato arrivo di Marco Palestra. Ma c’è un motivo preciso per cui l’Inter non intende dare per morta la trattativa con il Liverpool per Jones, un dettaglio che a Cristian Chivu e a tutta la dirigenza del club di viale della Liberazione non è certamente sfuggito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Subito Khalaili poi nuovo assalto per Jones: l'Inter non molla

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KHALAILI INTER: CAMPO LIBEROJONES, CHALOBAH...CASO ULTRAS: DIMARCO COINVOLTO

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