Ultimissime Inter LIVE | Il Como si inserisce per Khalaili Prima le cessioni e poi l’assalto a Jones

Il Como ha presentato un'offerta per il centrocampista Khalaili, dopo aver completato alcune cessioni in rosa. La squadra lombarda sta ora concentrando le proprie risorse sull’acquisto di un nuovo giocatore, con l’obiettivo di rafforzare il reparto mediano. Nel frattempo, l’Inter ha avviato trattative per un difensore, con l’intenzione di perfezionare l’operazione nelle prossime settimane.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 6 LUGLIO Tra Como e Inter è sfida continua: la squadra di Fabregas si inserisce per Khalaili. I dettagli. Inter, il club di Fabregas irrompe su Anan Khalaili: presentata un’offerta da 27 milioni, ma il giocatore spinge per Milano L’Inter punta a sfoltire la rosa: prima le cessioni e poi assalto a Chalobah e Jones. 🔗 Leggi su Internews24.com

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