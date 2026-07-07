Subacquea pronto il bando da 7,5 milioni

Notizia in breve

È stato pubblicato un bando da 7,5 milioni di euro destinato a finanziare progetti di ricerca e sviluppo nel settore subacqueo. La cifra mira a sostenere iniziative che coinvolgano tecnologie marine e applicazioni legate all’ambiente marino. Il bando invita le realtà interessate a presentare proposte per accedere ai fondi disponibili. La scadenza e i requisiti di partecipazione sono indicati nel documento ufficiale.