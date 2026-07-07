Subacquea pronto il bando da 7,5 milioni
È stato pubblicato un bando da 7,5 milioni di euro destinato a finanziare progetti di ricerca e sviluppo nel settore subacqueo. La cifra mira a sostenere iniziative che coinvolgano tecnologie marine e applicazioni legate all’ambiente marino. Il bando invita le realtà interessate a presentare proposte per accedere ai fondi disponibili. La scadenza e i requisiti di partecipazione sono indicati nel documento ufficiale.
Un bando con una dotazione finanziaria di 7,5 milioni di euro per sostenere e supportare progetti di ricerca e sviluppo nel dominio subacqueo connessi a doppio filo con le tecnologie del mare. Il primo passo dell’accordo stretto tra Regione Liguria e la Fondazione del Polo nazionale della dimensione subacquea è stato sancito pochi giorni fa con l’approvazione del bando nell’ambito della programmazione dei fondi Pr Fesr 2021-2027. L’accordo tra gli enti prevede che la Regione trasferisca le risorse finanziarie assegnate al bando alla Fondazione Pns, che provvederà a gestirle sulla base del bando e del disciplinare approvato dalla Regione.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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