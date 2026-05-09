Un accordo di rilievo è stato firmato recentemente, con un finanziamento di dieci milioni di euro proveniente dalla Regione Liguria. La collaborazione riguarda il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, che si trova in una posizione strategica. La firma si è svolta in una location di rilievo, scelta appositamente per sottolineare l'importanza dell'intesa tra le parti coinvolte.

Una location importante e non casuale per suggellare l’accordo che porterà dieci milioni di euro al Polo Nazionale della dimensione Subacquea. Il finanziamento, previsto per il triennio 2026-2028, è stato stanziato da Regione Liguria e rappresenta un passaggio strategico per il consolidamento della leadership nazionale nel comparto subacqueo. Una ragione importante dunque per scegliere Nave Amerigo Vespucci come teatro della stretta di mano che ha sancito il protocollo d’intesa tra il Pns, che ha la sua struttura operativa a Spezia, e Regione Liguria. Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Giuseppe...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo Subacquea futuro da leader. Dieci milioni da Regione Liguria

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