Fincantieri ha annunciato un investimento di circa 600 milioni di euro per sviluppare un nuovo polo dedicato alla subacquea. L'azienda ha siglato accordi per acquisire quote di società attive nei settori dei servizi offshore, delle comunicazioni sottomarine e dei droni autonomi sia subacquei che di superficie. Questi investimenti mirano a rafforzare la presenza del gruppo in queste aree tecnologiche.

Fincantieri investe circa 600 milioni di euro per rafforzare il proprio polo della subacquea. Il gruppo ha raggiunto accordi per entrare nel capitale di Next Geosolutions, WSense, Graal Tech e Defcomm, ampliando la presenza nei servizi offshore, nelle comunicazioni sottomarine e nei droni autonomi subacquei e di superficie. Il nuovo perimetro comprenderà otto aziende, circa 1.500 professionisti e attività in Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia ed Emirati Arabi Uniti. L’obiettivo è integrare mezzi, sensori, software, telecomunicazioni e servizi destinati sia alla difesa sia alla protezione delle infrastrutture critiche. Quattro operazioni per ampliare il perimetro. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fincantieri costruisce un nuovo polo della subacquea con un investimento da 600 milioni

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