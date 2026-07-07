Struff è tosto ma Sinner di più! Il numero 1 vince 3-0 e vola in semifinale a Wimbledon | È stata durissima

Da gazzettadelsud.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha battuto Jan-Lennard Struff in tre set, 7-5, 7-6 (4), 6-3, in due ore e 34 minuti. Con questa vittoria, il tennista italiano si è assicurato un posto in semifinale a Wimbledon 2026, confermando la sua partecipazione alle ultime tre edizioni del torneo. La partita si è svolta senza interruzioni significative, con Sinner che ha prevalso sul tedesco in modo netto.

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Jannik Sinner continua la difesa del titolo e conquista la semifinale di Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-3 dopo due ore e 34 minuti di gioco, centrando la terza semifinale della carriera ai Championships, dopo quelle del 2023 e del 2025. Per il 24enne di San Candido è la decima semifinale Slam, un traguardo che gli consente di raggiungere John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz. Nel secondo set l'azzurro ha anche annullato un set point al tedesco, prima di chiudere l'incontro in tre parziali. È inoltre il successo numero 98 nei tornei del Grande Slam. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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