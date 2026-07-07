Sinner in semifinale a Wimbledon battuto Struff È stata durissima un buon passo avanti

Notizia in breve

Jannik Sinner ha vinto la sua semifinale a Wimbledon, battendo in tre set il tedesco. La partita è stata molto impegnativa, ma il tennista ha confermato di aver fatto un passo avanti nel torneo. Venerdì affronterà uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime. Sinner ha commentato che il caldo potrebbe richiedere modifiche alla strategia in caso si ripresenti nelle prossime partite.