Sinner in semifinale a Wimbledon battuto Struff È stata durissima un buon passo avanti
Jannik Sinner ha vinto la sua semifinale a Wimbledon, battendo in tre set il tedesco. La partita è stata molto impegnativa, ma il tennista ha confermato di aver fatto un passo avanti nel torneo. Venerdì affronterà uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime. Sinner ha commentato che il caldo potrebbe richiedere modifiche alla strategia in caso si ripresenti nelle prossime partite.
Jannik piega in tre set il tedesco e continua la sua corsa sull’erba londinese. Venerdì affronterà Djokovic o Auger-Aliassime: “Il caldo? Se dovesse accadere di nuovo, sappiamo che dovremo cambiare un paio di cose”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Sinner è in semifinale a Wimbledon
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