sinner batte struff e vola in semifinale a wimbledon

Jannik Sinner ha sconfitto Struff in tre set e si è qualificato per le semifinali di Wimbledon. Con questa vittoria, l’italiano raggiunge per la decima volta i primi quattro di uno Slam. La partita si è conclusa con il punteggio che ha garantito all’atleta di avanzare nel torneo. La semifinale sarà la sua prima nel 2026 a Wimbledon.

L'azzurro piega il tedesco in 3 set: per la decima volta è nei primi quattro in uno Slam. LONDRA (INGHILTERRA) - Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo, campione in carica, doma un ottimo Jan-Lennard Struff e conquista la terza semifinale agli Championships in carriera, dopo quelle del 2023 e del 2025: 7-5 7-6 (4) 6-3, in due ore e 34 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne di San Candido, che centra la sua decima semifinale Slam, agganciando John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz. Nel secondo set l'azzurro ha pure annullato un set point in favore dell'avversario tedesco.... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Sinner batte Struff in tre set e vola in semifinale. Venerdì affronterà Aliassime o Djokovic

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Sinner batte Struff in tre set e va in semifinale a Wimbledon x.com

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