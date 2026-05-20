Durante un saggio musicale delle terze medie a Senigallia, il professore di musica ha accusato un malore improvviso mentre dirigeva i ragazzi. È crollato a terra davanti a studenti e genitori, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile fare altro. La scuola ha sospeso le attività e ha avviato le procedure previste in casi come questo. La notizia si è diffusa rapidamente tra la comunità locale.

SENIGALLIA - Stava dirigendo il saggio musicale delle terze medie quando è stato colto da un malore improvviso ed è crollato a terra davanti a studenti e genitori. È morto così ieri pomeriggio il professor Roberto Mori, 63 anni, docente di musica della scuola media Marchetti di Senigallia. Inutili i soccorsi nell’aula del saggio La tragedia si è consumata durante l’esibizione scolastica, davanti ai ragazzi e alle famiglie presenti nell’aula dell’istituto. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: alcuni medici presenti tra il pubblico sono intervenuti immediatamente tentando le manovre di rianimazione, mentre gli studenti venivano accompagnati fuori dall’aula, sotto choc per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Senigallia, tragedia al saggio di musica della Marchetti: il professor Roberto Mori stroncato da un malore mentre dirige i ragazzi

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