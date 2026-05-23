Addio al professor Giuseppe Caruselli l?asso dei neurochirurghi | il malore a Marsiglia dove abita il figlio

Il professor Giuseppe Caruselli, noto neurochirurgo, è deceduto a Marsiglia, dove vive il figlio. La morte è avvenuta a causa di un malore. Per molti anni ha diretto la Divisione di Neurochirurgia all’ospedale di Torrette.

ANCONA Per anni ha diretto quella che, un tempo, era la Divisione di Neurochirurgia, all’ospedale di Torrette. Un punto di riferimento non solo per i pazienti, ma anche per tutta l’équipe medica che lo seguiva, tutti concentrati a carpire i “segreti” dei delicatissimi interventi che eseguiva. A 86 anni, a seguito di una complicanza cardiaca, è morto il professor Giuseppe Caruselli. Il decesso è avvenuto nei giorni scorsi a Marsiglia, dove era andato a trovare il figlio Marco, che lavora come medico all’ospedale cittadino. Originario di Palermo, il prof ha svolto il cuore della sua attività professionale ad Ancona, legandosi a Torrette fino alla pensione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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