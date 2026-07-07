Una nave cisterna carica di gas naturale liquefatto è stata attaccata nella notte nello Stretto di Hormuz, al largo delle coste dell’Oman. L’incidente è avvenuto dopo che la nave avrebbe ignorato le disposizioni di transito impartite dall’Iran. L’Iran non ha rivendicato ufficialmente l’attacco e ha dichiarato che i colloqui con gli Stati Uniti non riprenderanno se continueranno le minacce da parte di quest’ultimi.

Una nave cisterna carica di gas naturale liquefatto (gnl) è stata attaccata nella notte al largo delle coste dell’Oman, nello Stretto di Hormuz, dopo aver “ignorato le disposizioni” per il transito impartite dalla Repubblica islamica dell’Iran, che non ha però rivendicato ufficialmente l’attacco. L’incidente segue lo stallo delle trattative tra l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Teheran, che ha fatto sapere di non essere disposto a riprendere i colloqui finché Washington non cesserà le minacce contro il regime. Il raid L’attacco, secondo quanto riportato dall’agenzia britannica per le operazioni commerciali... 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Stretto di Hormuz: attaccata una nave cisterna del Qatar. L’Iran: “I colloqui non riprenderanno, se continuano le minacce degli Stati Uniti”

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Chinese Tanker Attacked in Hormuz Amid Rising U.S.-Iran Gulf Tensions | Firstpost Live

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#Iran, attaccata una petroliera nello Stretto di #Hormuz x.com

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