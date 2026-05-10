Guerra nel Golfo la diretta Hormuz nuove minacce dell' Iran Qatar colpito nave mercantile
Dal 28 febbraio si susseguono notizie sulla guerra nel Golfo, con attacchi di Usa e Israele contro l’Iran. Nelle ultime ore, è stata colpita una nave mercantile nel tratto di mare di Hormuz. L’Iran ha rivolto nuove minacce nella zona, mentre si attende ancora una risposta di Teheran alla proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti. La situazione rimane tesa e in evoluzione.
Dal 28 febbraio prosegue la guerra nel Golfo, con l'attacco di Usa e Israele all'Iran. Si attende ancora la risposta di Teheran all'ultima proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti. Nel frattempo continuano le azioni di guerra: colpite navi commerciali, i pasdaran minacciano rappresaglie contro siti Usa. Filtrano indiscrezioni su Donald Trump, che sarebbe "stufo della guerra". Prime conferme ufficiali sulla sorte di Khamenei jr, arrivate dai pasdaran: è stato ferito, sostengono, ma si troverebbe in buone condizioni. Di seguito la cronaca della giornata. Teheran rivendica: "Il nemico ha fallito gli obiettivi" Gli Stati Uniti e Israele "non hanno raggiunto i loro obiettivi" nell'attacco contro l'Iran.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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