Guerra nel Golfo la diretta Hormuz nuove minacce dell' Iran Qatar colpito nave mercantile

Dal 28 febbraio si susseguono notizie sulla guerra nel Golfo, con attacchi di Usa e Israele contro l’Iran. Nelle ultime ore, è stata colpita una nave mercantile nel tratto di mare di Hormuz. L’Iran ha rivolto nuove minacce nella zona, mentre si attende ancora una risposta di Teheran alla proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui