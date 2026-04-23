Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano a crescere nello stretto di Hormuz, una delle vie marittime più strategiche al mondo. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che lo stretto è “sigillato”, precisando che nessuna nave può attraversarlo senza autorizzazione. La situazione rimane molto delicata, con un’escalation che coinvolge direttamente le forze militari di entrambi i paesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tensioni crescenti tra Washington e Teheran. La situazione nello Stretto di Hormuz resta estremamente delicata, con un’escalation che coinvolge direttamente Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha adottato una posizione particolarmente rigida, dichiarando che l’area è sotto pieno controllo militare statunitense e che resterà chiusa fino al raggiungimento di un accordo con Teheran. Secondo Trump, nessuna nave può transitare senza l’autorizzazione della Marina americana, definendo lo stretto “sigillato” fino a nuovi sviluppi diplomatici. Allo stesso tempo, il presidente ha evidenziato divisioni interne in Iran, parlando di uno scontro tra fazioni politiche che starebbe indebolendo il Paese.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Stretto di Hormuz, ‘sigillato’, gli Stati Uniti: nessuna nave può transitare senza autorizzazione

Notizie correlate

Hormuz, nave petroliera cinese attraversa lo Stretto e sfida il blocco degli Stati UnitiLa petroliera 'Rich Starry', di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha quasi completato l'attraversamento dello Stretto di Hormuz dopo il...

Leggi anche: Gli Stati Uniti attaccano navi posamine dell'Iran nello stretto di Hormuz

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Stretto di Hormuz sigillato con il blocco navale americano; Stretto di Hormuz, ecco come funziona il blocco di Trump; Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: Accordo o distruggo tutto. Colpita e bloccata nave di Teheran; L’Europa ha carburante per i voli per appena sei settimane: l’allarme dell’Aie.

Medio Oriente, Trump ordina di distruggere qualsiasi nave metta mine a Hormuz - LIVEBLOGIl presidente Usa: 'Le nostre dragamine al lavoro'. Iran: 'Ricevuti i primi introiti dai pedaggi imposti sullo Stretto di Hormuz'. Onu: 'Lavoriamo per mantenere una presenza in Libano dopo la partenza ... ansa.it

L'ordine di Trump: Distruggere qualsiasi nave mette mine a Hormuz. In Iran non sanno chi è il loro leaderIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha dato ordine di «affondare» tutte le barche che poserebbero mine nello Stretto di Hormuz. «Ho ordinato ... gazzettadelsud.it

Sky tg24. . La tv di Stato iraniana ha diffuso immagini dell’abbordaggio di due navi nello Stretto di Hormuz. Teheran ha accusato le imbarcazioni di violare i permessi e i sistemi di navigazione. Il sequestro della MSC Francesca è stato confermato e l’equipaggi - facebook.com facebook

Teheran annuncia la riapertura dello Stretto di #Hormuz per tutta la durata della tregua in Libano, ma solo a navi civili e con l’ok dei Pasdaran. x.com