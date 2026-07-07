Strade groviera in tre frazioni il Comune intervenga

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un consigliere di minoranza ha presentato una mozione in Consiglio comunale chiedendo interventi sulle strade di tre frazioni, segnalando buche e problemi di sicurezza. La proposta mira a migliorare le condizioni del manto stradale e l’aspetto dell’arredo urbano, evidenziando la necessità di interventi tempestivi da parte dell’amministrazione comunale. La mozione si concentra sulla richiesta di azioni concrete per riparare le strade e migliorare la vivibilità nelle frazioni interessate.

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Sollecita, con una mozione presentata in Consiglio comunale, interventi sulla sicurezza stradale e sul decoro dell’arredo urbano, il consigliere di minoranza del gruppo ‘Castelnovo al Centro’, Mattia Casotti. "Le immagini parlano da sole. In diversi tratti delle nostre strade comunali il problema non è rappresentato da semplici buche, ma da cedimenti della carreggiata, profonde fessurazioni e avvallamenti che sono un serio pericolo. Urge intervenire a Ca’ di Scatola, Frascaro e Regnola". E aggiunge: "Per troppo tempo abbiamo visto assegnare poche risorse alla manutenzione stradale e al decoro urbano. Oggi chiediamo all’Amministrazione di assumere l’impegno di intervenire entro l’inverno per mettere in sicurezza i punti critici, prima che le condizioni meteo aggravino la situazione già compromessa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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