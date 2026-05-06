Strade groviera il Comune corre ai ripari dopo il maltempo

Dopo le recenti piogge intense, molte strade risultano danneggiate, con buche e crepe che rappresentano un pericolo per gli automobilisti. Il Comune di Modena ha deciso di intervenire rapidamente per rafforzare le operazioni di riparazione del manto stradale. Le autorità hanno avviato interventi mirati per ripristinare le superfici compromesse e garantire maggiore sicurezza sulla rete viaria.

Buche e rischi per gli automobilisti. Il Comune di Modena corre ai ripari per potenziare le attività di ripristino del manto stradale ammalorato a causa del maltempo di questi giorni.Le insistenti piogge che si sono verificate hanno infatti portato al formarsi di buche sull’asfalto stradale e.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Via Massimiliano Nestovito: Comune corre ai ripari dopo la gaffe sulla targaIl giovane ucciso a colpi di pistola dopo una lite per una partita di calcetto indicato erroneamente come "vittima della strada" Venne ucciso a colpi... Terreni occupati senza esproprio, il Comune corre ai ripari: acquisisce alcune aree e ne restituisce una ai proprietariDopo le sentenze del Tar, l’ente chiude un contenzioso lungo decenni scegliendo la sanatoria per gli spazi già trasformati e il ritorno di un lotto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Strade groviera, c’è il rischio di farsi male; Buche, cedimenti e strade dissestate nel capoluogo, Adoc: Accertare le responsabilità; Castagnara e Cervara nel degrado. Verde non curato e strade groviera. I residenti chiedono interventi; A Rigutino reclami, blackout e insicurezza: Quattro giorni senza luci in strada. Strade groviera, c’è il rischio di farsi maleCastelvetro, ciclisti e residenti sul piede di guerra: La situazione è vergognosa. Alcune voragini si vedono solo all’ultimo momento ... ilrestodelcarlino.it Buche, cedimenti e strade dissestate nel capoluogo, Adoc: Accertare le responsabilitàL’iniziativa dell’associazione con un’istanza di accesso civico generalizzato che vuole fare chiarezza sul fenomeno e sulla sua gestione da parte del Comune: Nessun intento polemico ma necessaria tra ... lecceprima.it REI TV. . Strade di Catania come groviera. Al via un piano di riqualificazione di importanti arterie viarie che saranno riasfaltate con bitume drenante - facebook.com facebook