Strade groviera c’è il rischio di farsi male

Le strade di Castelvetro sono state al centro di polemiche a causa delle numerose buche e della loro condizione. Con l’arrivo della primavera, i ciclisti che percorrono i percorsi tra le colline segnalano un aumento di incidenti e rischi per la sicurezza. Le proteste si moltiplicano, mentre le condizioni delle strade rimangono critiche e rischiose per chi si sposta su due ruote.

Le strade "colabrodo" di Castelvetro fanno alzare il volume delle proteste dei ciclisti, che con l’avvento della primavera percorrono spesso i saliscendi presenti tra una collina e l’altra del territorio comunale. All’indomani dell’ultimo fine settimana, sono giunte in redazione diverse proteste da parte di ciclisti amatoriali che lamentano, appunto, lo stato in cui si trovano diverse vie, a cominciare da via Nizzola. "La situazione è vergognosa – lamenta Alessandro – in diversi tratti tra Castelvetro e Levizzano. Si rischia davvero di farsi seriamente del male, se non di peggio, anche perché molte buche si vedono soltanto all’ultimo momento ma ci si può finire dentro con mezza gamba.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Strade groviera, c’è il rischio di farsi male" Notizie correlate Leggi anche: "Strade groviera in centro? Lavori già programmati" Slalom fra le strade groviera: "Servono cento milioni di euro"Non più interventi tampone e riasfaltature superficiali, ma un piano strutturale capace di affrontare alla radice un problema che da decenni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Strade groviera, c’è il rischio di farsi male; A Rigutino reclami, blackout e insicurezza: Quattro giorni senza luci in strada; Via della Stazione come una groviera; Scuola di arrampicata. Obiettivo migliorare le falesie del territorio. Strade groviera, c’è il rischio di farsi maleCastelvetro, ciclisti e residenti sul piede di guerra: La situazione è vergognosa. Alcune voragini si vedono solo all’ultimo momento ... ilrestodelcarlino.it 'Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera: tre cittadini infortunati in pochi giorni'La Provincia: E il sindaco scarica tutto sull’opposizione, accusando la Lega di aver votato contro il bilancio ... lapressa.it Ma l'importante sono le strisce al rione ferrovia, lo scandalo Minetti, il silenzio sul caso Santamaria. Ma strade piene di buche, strade come questa che sta collassando, crateri cittadini ecc. Non sono importanti. @follower @fanpiùattivi #benevento #sanniorepo - facebook.com facebook