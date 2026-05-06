Strade groviera c’è il rischio di farsi male

Da ilrestodelcarlino.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strade di Castelvetro sono state al centro di polemiche a causa delle numerose buche e della loro condizione. Con l’arrivo della primavera, i ciclisti che percorrono i percorsi tra le colline segnalano un aumento di incidenti e rischi per la sicurezza. Le proteste si moltiplicano, mentre le condizioni delle strade rimangono critiche e rischiose per chi si sposta su due ruote.

Le strade "colabrodo" di Castelvetro fanno alzare il volume delle proteste dei ciclisti, che con l’avvento della primavera percorrono spesso i saliscendi presenti tra una collina e l’altra del territorio comunale. All’indomani dell’ultimo fine settimana, sono giunte in redazione diverse proteste da parte di ciclisti amatoriali che lamentano, appunto, lo stato in cui si trovano diverse vie, a cominciare da via Nizzola. "La situazione è vergognosa – lamenta Alessandro – in diversi tratti tra Castelvetro e Levizzano. Si rischia davvero di farsi seriamente del male, se non di peggio, anche perché molte buche si vedono soltanto all’ultimo momento ma ci si può finire dentro con mezza gamba.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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