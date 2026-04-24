Stones Juventus come cambierebbero i bianconeri con il difensore inglese | le possibili novità

Il difensore inglese si sta integrando nel sistema di gioco della Juventus, che ha recentemente iniziato a valutare come sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Le possibili modifiche in formazione potrebbero riguardare la posizione del giocatore e il modo in cui i bianconeri impostano la fase difensiva. La società sta analizzando le variazioni tattiche per adattare la squadra alle potenzialità del nuovo acquisto.

di Francesco Spagnolo Stones Juventus, il difensore inglese si sposa alla perfezione con il modo di giocare di Spalletti. Andiamo a scoprire le qualità del calciatore. Il mercato internazionale sta per entrare in una fase elettrizzante e una delle indiscrezioni più clamorose riguarda il futuro della difesa bianconera. La dirigenza torinese, sempre alla ricerca di profili capaci di innalzare il livello tecnico della rosa, sta monitorando con estrema attenzione la situazione di uno dei fedelissimi di Pep Guardiola. L’ipotesi Stones non è più solo una suggestione estiva, ma un obiettivo concreto per regalare a Spalletti un calciatore totale, capace di stravolgere gli equilibri tattici della Serie A.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stones Juventus, come cambierebbero i bianconeri con il difensore inglese: le possibili novità Notizie correlate Bernardo Silva alla Juventus, come cambierebbero i bianconeri con il portoghese: il modulo e la sua posizione in campodi Francesco SpagnoloBernardo Silva alla Juventus, con lui i bianconeri potrebbero ragionare sul 4-3-3 con il portoghese insieme a Locatelli e uno... Muharemovic Juve, asta in estate per il difensore del Sassuolo. Le possibili mosse dei bianconeridi Angelo CiarlettaMuharemovic Juve, asta in estate per il difensore bosniaco rivelazione del campionato attuale. Altri aggiornamenti Juventus, rivoluzione stile Manchester City: Stones dopo Bernardo Silva e Trafford, il piano di SpallettiJuventus modello Manchester City: da Bernardo Silva a Stones fino a Trafford, l'ambizioso piano di Spalletti per costruire una squadra di livello europeo. sport.virgilio.it Stones si offre alla Juventus: la richiesta e i dubbiJohn Stones, centrale di difesa classe 1994 in scadenza di contratto con il Manchester City, secondo Tuttosport è affascinato dalla possibilità di proseguire la carriera in Serie A. E' per questo che ... calciomercato.com