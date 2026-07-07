Stefano Jurgens | La tv sta morendo Discovery ha sbagliato con Amadeus Il pregio di Paolo Bonolis? L'umanità

Stefano Jurgens ha dichiarato che la televisione sta attraversando un declino. Ha criticato la decisione di Discovery di affidare a un conduttore famoso come Amadeus un programma, definendola un errore. Jurgens ha inoltre sottolineato che il punto di forza di Paolo Bonolis è la sua umanità. Le sue affermazioni sono state rilasciate in un’intervista a Fanpage.it, durante la quale ha anche ricordato alcuni dei programmi televisivi a cui ha lavorato.

In questa intervista a Fanpage.it Stefano Jurgens, autore di alcuni dei programmi più celebri della tv italiana, da Il pranzo è servito a Fantastico, da Tira e molla a La Corrida, spiega perché la tv è in crisi (“troppi format dall’estero”), critica Discovery ("non ha capito come fare programmi popolari in Italia"), difende Bonolis ("è un saggio"), commenta il futuro di Amadeus, ricorda Berlusconi e liquida così l'intelligenza artificiale: "Non ha anima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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