amadeus potrebbe lasciare la nove con due anni di anticipo possibile exit strategy con warner discovery

Notizia in breve

Amadeus potrebbe lasciare anticipatamente il suo ruolo sulla rete Nove, con una possibile strategia di uscita concordata con Warner Discovery. La decisione, ancora non ufficiale, si basa su indiscrezioni di mercato e sulle recenti conversazioni tra i rappresentanti. Nel frattempo, il conduttore e Fiorello sono stati visti scherzare durante una trasmissione su Rai2, alimentando le speculazioni sulla sua futura carriera televisiva. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.