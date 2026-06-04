Amadeus potrebbe lasciare la Nove con due anni di anticipo possibile exit strategy con Warner Discovery
Amadeus potrebbe lasciare anticipatamente il suo ruolo sulla rete Nove, con una possibile strategia di uscita concordata con Warner Discovery. La decisione, ancora non ufficiale, si basa su indiscrezioni di mercato e sulle recenti conversazioni tra i rappresentanti. Nel frattempo, il conduttore e Fiorello sono stati visti scherzare durante una trasmissione su Rai2, alimentando le speculazioni sulla sua futura carriera televisiva. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.
Amadeus verso lo stop anticipato con Warner Bros. Discovery. Le voci si sono intensificate dopo l’ospitata a La Pennicanza, su Rai2, condotto dall’amico Fiorello. Dietro al siparietto, fatto anche di battute sull’allontanamento di Amadeus, c’è chi ci legge un tentativo di riavvicinamento. Questo significherebbe un addio anticipato di ben due anni, ma con Discovery si potrebbe star lavorando a una separazione consensuale. Ritorno in Rai per Amadeus La separazione da Warner Bros. Discovery I muri in Rai Ritorno in Rai per Amadeus Circola con insistenza la voce di un possibile ritorno in Rai di Amadeus. L’amato conduttore è stato ospitato a La Pennicanza su Rai2 da Fiorello. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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