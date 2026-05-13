La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sta male Le parole dall' ospedale | Sono giorni difficili

La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stata ricoverata in ospedale nei giorni scorsi, e la stessa Bruganelli ha commentato che si tratta di un periodo difficile. La ragazza, che è la maggiore, ha avuto problemi di salute che hanno richiesto cure e attenzione medica. La notizia è stata condivisa dalla stessa Bruganelli sui social, senza fornire dettagli specifici sulla condizione della figlia.

Sono giorni particolarmente delicati per Sonia Bruganelli. La figlia maggiore Silvia, nata dal matrimonio con Paolo Bonolis, è stata ricoverata in ospedale nei giorni scorsi. Al momento, però, non è chiaro se la 23enne sia ancora nella struttura sanitaria, anche se è molto probabile, dal momento.🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: accuse choc

Notizie correlate

Paura per la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis: ricoverata in ospedale, ecco cosa sta succedendoUn messaggio intenso, accompagnato da una foto scattata in ospedale, ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower di Sonia Bruganelli.

La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ricoverata in ospedale. C'era anche Elena Santarelli: "Avrei voluto abbracciarvi"Sonia Bruganelli ha trascorso una festa della mamma più complicata di quanto avrebbe voluto.

Temi più discussi: La figlia di Sonia Bruganelli ricoverata in ospedale, il post nel giorno della Festa della Mamma; Bruganelli-Bonolis, la figlia Silvia ricoverata in ospedale: Grande guerriera; Chi sono e cosa fanno Silvia, Davide, Adele, Martina e Stefano, i figli di Paolo Bonolis; Sonia Bruganelli con la figlia Silvia in ospedale, le parole che commuovono: Piccola grande guerriera.

SONIA BRUGANELLI EMOZIONA I SOCIAL CON UNA FOTO DELLA FIGLIA IN OSPEDALE. L'imprenditrice ha dedicato parole profondissime a Silvia, la figlia nata dal matrimonio con Paolo Bonolis… #SoniaBruganelli #PaoloBonolis LINK AL PRIMO COMME x.com

Cesaroni 2026, top o flop? reddit

La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sta male. Le parole dall'ospedale: Sono giorni difficiliLa produttrice televisiva ha condiviso nuove storie dal nosocomio, e per la prima volta ha parlato di quello che la sua famiglia sta affrontando ... today.it

La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ricoverata in ospedale. C'era anche Elena Santarelli: Avrei voluto abbracciarviSonia Bruganelli ha trascorso una festa della mamma più complicata di quanto avrebbe voluto. L'ha passata in ospedale con la figlia Silvia. Bruganelli ha condiviso su Instagram una foto nella quale si ... today.it