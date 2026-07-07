Stefano De Martino ha detto sì Sanremo 2027 il nome top appena uscito

Per la prima volta, Stefano De Martino ricoprirà il ruolo di direttore artistico al Festival di Sanremo 2027. La scelta è stata annunciata con anticipo rispetto alle edizioni precedenti, segnando una novità significativa per la manifestazione. La presenza di De Martino nel ruolo di guida artistica ha generato grande attesa e interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime settimane.

L’attesa per il prossimo Festival di Sanremo è già iniziata con molti mesi di anticipo, un’anomalia rispetto agli anni passati. A rendere questa edizione diversa dalle precedenti è soprattutto il cambio al timone della manifestazione, con Stefano De Martino chiamato per la prima volta a ricoprire il ruolo di direttore artistico. Da quando ha assunto l’incarico, il conduttore avrebbe già iniziato un intenso lavoro dietro le quinte, ascoltando centinaia di proposte discografiche in vista della selezione dei Big. Secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti musicali, dal 20 febbraio De Martino sarebbe immerso nell’ascolto dei brani arrivati alla sua commissione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, ipotesi Antonella Clerici

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