Il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo sta già lavorando alla selezione del cast per l’edizione del 2027. In un’intervista, ha dichiarato di avere un’idea ben precisa di alcuni nomi, anche se non ha ancora condiviso dettagli ufficiali. Le scelte e le strategie sono ancora in fase di definizione e resteranno riservate fino a un momento successivo.

Il nuovo direttore artistico lavora già al cast di Sanremo: tra nomi possibili e strategie ancora riservate, De Martino svela di avere un'idea precisa, ma per ora resta tutta nella sua testa. Ieri sera, domenica 19 aprile, Stefano De Martino ha rilasciato la sua prima intervista televisiva dopo l'annuncio ufficiale fatto da Carlo Conti, che lo ha indicato come prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. A ospitarlo è stato Fabio Fazio nel suo talk della domenica sera, Che Tempo che Fa. "Siamo al momento del concepimento": la battuta di StefanoDe Martino su Sanremo Nel corso della chiacchierata, De Martino ha affrontato con ironia la nuova sfida: "Mancano nove mesi esatti, siamo al momento del concepimento" Una battuta nata durante un siparietto con una spettatrice, che ha alleggerito il tema .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stefano De Martino ha scelto il cast di Sanremo 2027? "Ho un'idea in testa"

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