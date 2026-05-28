Stefano De Martino sta preparando la sua candidatura come direttore artistico di Sanremo 2027, lavorando su un progetto che prevede concerti, scouting musicale e possibili co-conduttrici. Tra i nomi circolati, quello di Maria De Filippi ha suscitato molte speculazioni. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi continua a essere discussa tra addetti ai lavori. De Martino sta definendo i dettagli della sua proposta, mentre il Festival si avvicina.

Il conduttore di Affari Tuoi starebbe già lavorando alla sua idea di Festival tra concerti, scouting musicale e possibili co-conduttrici: l’ipotesi Maria De Filippi infiamma i rumor. Mancano ancora molti mesi al prossimo Festival di Sanremo, ma attorno a Stefano De Martino la macchina organizzativa sembra già essersi messa in moto. Il conduttore di Affari Tuoi, indicato sempre più insistentemente come volto centrale del futuro della Rai, starebbe infatti lavorando con largo anticipo alla costruzione del possibile Sanremo 2027. E nelle ultime ore a far discutere è soprattutto un nome: quello di Maria De Filippi. Secondo indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi e rilanciate da Adnkronos, la regina di Mediaset potrebbe affiancare De Martino sul palco dell’Ariston almeno per una delle cinque serate del Festival. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sanremo 2027, Stefano De Martino studia da direttore artistico: spunta il nome di Maria De Filippi

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Stefano De Martino: «Sanremo 2027 Potrebbe essere il più bello ma anche il più brutto»

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