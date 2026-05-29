Sequestrati 200 milioni di euro, tra cui 200mila nascosti in un puf e milioni depositati in banche del Lussemburgo. Sono state inoltre confiscate ville sul mare a Marbella e partecipazioni azionarie in istituti di credito libanesi. Il governo ha annunciato che i fondi saranno destinati a finanziare sistemi di sicurezza nelle stazioni. La confisca riguarda il patrimonio di un soggetto collegato a un’attività illecita.

Duecentomila euro nascosti dentro un puf, milioni depositati in banche del Lussemburgo, ville sul mare di Marbella e partecipazioni azionarie a sei zero in istituti di credito libanesi. Il tesoro di Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio 2023 e morto nel carcere de L’Aquila, 9 mesi dopo, non era sepolto in qualche vecchio baglio di Campobello di Mazara. Era custodito, attraverso i suoi prestanomi, nei santuari della finanza internazionale, tra le Isole Cayman e il Principato di Monaco, tra Andorra e Gibilterra, tra la Svizzera dei segreti bancari e il Libano delle casseforti dimenticate. La Dda di Palermo ha portato a termine un sequestro record di oltre 200 milioni di euro, colpo che aggiunge un nuovo capitolo alla storia più lunga e tenace dell’ antimafia italiana: la caccia al patrimonio dei boss. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maxi sequestro da 200 milioni. Il governo sul tesoro del boss: "Soldi per stazioni più sicure"

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The 100-Million Monet Heist! Interpol Manhunt to Smash Armed Transnational Syndicate!

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