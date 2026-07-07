Stazione di Guidonia Montecelio | nuova infrastruttura nei pressi dell' aeroporto realizzata sulla linea FL2 Roma – Tivoli con 80 milioni dal Pnrr
Lunedì 7 luglio è stata inaugurata la nuova stazione di Guidonia Montecelio, vicino all'aeroporto, sulla linea FL2 Roma – Tivoli. La struttura è stata costruita da Rete ferroviaria italiana con un investimento di 80 milioni di euro, di cui una parte proveniente dai fondi Pnrr. La stazione presenta mappe geografiche, ricostruzioni e ritrovamenti archeologici a vista.
Mappe geografiche, ricostruzioni, ritrovamenti archeologici a vista: è stata presentata lunedì 7 luglio la nuova stazione di Guidonia Montecelio, realizzata da Rete ferroviaria italiana sulla linea FL2 Roma – Tivoli con un investimento di 80 milioni di euro, in parte finanziati con fondi Pnrr. La nuova infrastruttura sostituisce la precedente fermata Guidonia Montecelio Sant' Angelo. Rappresenta un intervento strategico per migliorare l'accessibilità ferroviaria del territorio e per accompagnarne lo sviluppo urbano. Si trova in prossimità dell'aeroporto di Guidonia Montecelio, a ovest dell'abitato di Guidonia... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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Guidonia-Montecelio, inaugurata la nuova stazione: è costata 80 milioni di euro facebook
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