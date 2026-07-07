Stazione di Guidonia Montecelio | nuova infrastruttura nei pressi dell' aeroporto realizzata sulla linea FL2 Roma – Tivoli con 80 milioni dal Pnrr

Notizia in breve

Lunedì 7 luglio è stata inaugurata la nuova stazione di Guidonia Montecelio, vicino all'aeroporto, sulla linea FL2 Roma – Tivoli. La struttura è stata costruita da Rete ferroviaria italiana con un investimento di 80 milioni di euro, di cui una parte proveniente dai fondi Pnrr. La stazione presenta mappe geografiche, ricostruzioni e ritrovamenti archeologici a vista.