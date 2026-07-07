Stazione di Guidonia Montecelio | nuova infrastruttura nei pressi dell' aeroporto In mostra impronta di un animale del Pleistocene

Da roma.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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E' stata inaugurata lunedì 7 luglio una nuova stazione ferroviaria a Guidonia Montecelio, sulla linea FL2 Roma-Tivoli, con un investimento di 80 milioni di euro, parzialmente coperti da fondi Pnrr. La stazione presenta esposizioni di mappe, ricostruzioni e ritrovamenti archeologici a vista, tra cui l’impronta di un animale del Pleistocene. La struttura è situata nei pressi dell’aeroporto e include elementi che integrano aspetti storici e archeologici nel progetto.

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Mappe geografiche, ricostruzioni, ritrovamenti archeologici a vista: è stata presentata lunedì 7 luglio la nuova stazione di Guidonia Montecelio, realizzata da Rete ferroviaria italiana sulla linea FL2 Roma – Tivoli con un investimento di 80 milioni di euro, in parte finanziati con fondi Pnrr. La nuova infrastruttura sostituisce la precedente fermata Guidonia Montecelio Sant' Angelo. Rappresenta un intervento strategico per migliorare l'accessibilità ferroviaria del territorio e per accompagnarne lo sviluppo urbano. Si trova in prossimità dell'aeroporto di Guidonia Montecelio, a ovest dell'abitato di Guidonia... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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