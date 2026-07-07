Stazione di Guidonia Montecelio | nuova infrastruttura nei pressi dell' aeroporto In mostra impronta di un animale del Pleistocene

Notizia in breve

E' stata inaugurata lunedì 7 luglio una nuova stazione ferroviaria a Guidonia Montecelio, sulla linea FL2 Roma-Tivoli, con un investimento di 80 milioni di euro, parzialmente coperti da fondi Pnrr. La stazione presenta esposizioni di mappe, ricostruzioni e ritrovamenti archeologici a vista, tra cui l’impronta di un animale del Pleistocene. La struttura è situata nei pressi dell’aeroporto e include elementi che integrano aspetti storici e archeologici nel progetto.