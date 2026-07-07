Stasera in TV — martedì 7 luglio 2026
Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono film, serie TV, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione è variegata e copre diversi generi. Tra le opzioni disponibili ci sono produzioni nazionali e internazionali, con alcune trasmissioni che iniziano a partire dalle prime ore della sera. La scelta spazia tra notizie, spettacoli e partite sportive, offrendo alternative per diversi gusti e interessi.
Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. FIFA World Cup 2026-Svizzera - Colombia (Ottavi di Finale). Sport - In onda alle 21:30. RAI 2. Storie al bivio di sera. Real TV - In onda alle 21:20. I protagonisti della politica, dell'attualità, della cultura o dello spettacolo raccontano senza filtri il loro momento di svolta e le loro scelte di vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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