Stasera in tv martedì 7 luglio | La rapina perfetta

Da 2anews.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera in tv, alle 21:15, viene trasmesso il film “La rapina perfetta” su uno dei principali canali. La pellicola narra di un colpo pianificato con precisione, che si svolge tra rapinatori e forze dell’ordine. La trasmissione dura circa due ore. La programmazione è visibile su canali in prima serata, con altri titoli in palinsesto.

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Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 7 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 7 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. La rapina perfetta (The Bank Job) è un film del 2008 diretto da Roger Donaldson, con Jason Statham e Saffron Burrows. Il film è basato sulla vera storia di una grandiosa rapina alla filiale londinese della Lloyds Bank a Baker Street, realizzata la notte dell’11 settembre 1971. I rapinatori affittarono il negozio di pelletteria Le Sac nella stessa via (oggi occupata dall’agenzia immobiliare Fraser & Co. 🔗 Leggi su 2anews.it

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