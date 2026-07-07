Stasera in tv, alle 21:15, viene trasmesso il film “La rapina perfetta” su uno dei principali canali. La pellicola narra di un colpo pianificato con precisione, che si svolge tra rapinatori e forze dell’ordine. La trasmissione dura circa due ore. La programmazione è visibile su canali in prima serata, con altri titoli in palinsesto.

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 7 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 7 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. La rapina perfetta (The Bank Job) è un film del 2008 diretto da Roger Donaldson, con Jason Statham e Saffron Burrows. Il film è basato sulla vera storia di una grandiosa rapina alla filiale londinese della Lloyds Bank a Baker Street, realizzata la notte dell’11 settembre 1971. I rapinatori affittarono il negozio di pelletteria Le Sac nella stessa via (oggi occupata dall’agenzia immobiliare Fraser & Co. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv martedì 7 luglio: La rapina perfetta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 13 Maggio 2026 - La rapina perfetta

Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di martedì 5 maggio

Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Martedì 30 Giugno, in prima serata; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 30 giugno; Stasera in TV — martedì 30 giugno 2026; Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 30 giugno 2026.

#staseraintv: la #guidatv ai film in prima serata oggi, martedì 30 giugno. x.com

Stasera in TV — martedì 7 luglio 2026Guida alla prima serata: film, sport, documentari, approfondimento e intrattenimento sui principali canali tv, con orari e generi per orientare la scelta del pubblico. Stasera in TV i principali canal ... quotidiano.net

Guida Tv martedì 7 luglio 2026, cosa vedere stasera in tvGuida tv martedì 7 luglio 2026: cosa vedere stasera in tv film serie tv e show, la programmazione di Rai, Mediaset e Sky ... dituttounpop.it

Annuncio AMA - David Wain - Martedì 30/6 alle 17:30 ET - Regista di 'Wet Hot American Summer', 'Role Models', 'Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass', 'Childrens Hospital' reddit