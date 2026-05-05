Stasera in TV — martedì 5 maggio 2026

Martedì 5 maggio 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra cui film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notiziari e eventi sportivi. La programmazione include diverse proposte per gli spettatori di tutte le età, con orari distribuiti su più fasce della giornata. Le emittenti offrono un palinsesto ricco di alternative, puntando a soddisfare le diverse preferenze del pubblico.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Il commissario Montalbano -La pazienza del ragno. Serie TV - In onda alle 21:30. Montalbano ( Luca Zingaretti ) indaga sull'anomalo sequestro della ventenne Susanna Mistretta, scomparsa misteriosamente mentre tornava a casa in motorino per una strada di campagna. I Mistretta, un tempo ricchi, hanno...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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