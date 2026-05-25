Finanzieri in crisi per il ficus e signore a caccia di ortensie rare | da Orticola al forest bathing il giardinaggio è il nuovo trend

Ve ne siete accorti? È green mania, botanica-mania. Tutti al verde (in senso buono). Finanzieri in lacrime perché il loro ficus perde foglie. Ricche signore che fanno follie per avere un’Hydrangea heteromalla, ortensia originaria del Nepal. A Milano si è appena conclusa Orticola, mostra mercato di piante e fiori (il tema di quest’anno era: “IL Giardinaggio fa la felicità”), con sciamare di dame incappellate, un po’ come al Chelsea Flower Show, la rassegna più snob del mondo..E, sul modello del Fuorisalone c’è un ricco Fuoriorticola sino alla fine di maggio: workshop, eventi, visite guidate a ville storiche e scenografiche vetrine di negozi.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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