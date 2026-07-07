Oggi l’ex centrocampista è stato presentato ai tifosi dell’Inter con foto e interviste. Durante l’evento, i sostenitori hanno espresso una richiesta precisa alla società, chiedendo maggiore attenzione nei confronti della sua figura. La giornata si è concentrata su Aleksandar Stankovic, coinvolgendo i supporter in un momento dedicato alla sua presentazione e alla connessione con la squadra.

di Stefano Cori Stankovic è stato presentato oggi ai tifosi, che hanno fatto una chiara richiesta alla società nerazzurra. La giornata di oggi in casa Inter è stata incentrata sulla figura di Aleksandar Stankovic. In attesa di chiudere nuove trattative in entrata, il club nerazzurro si gode il ritorno del centrocampista serbo, che dopo l’esperienza al Club Brugge torna a casa. Ma si tratta a tutti gli effetti di un nuovo acquisto per Cristian Chivu. Scatti per sito e social, intervista ad INTER TV, tanto spazio per il classe 2005 e tanto entusiasmo da parte dei tifosi interisti per il ritorno di Stankovic. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Nei commenti dei post Instagram del club e non solo c’è una richiesta ricorrente fatta dai tifosi nerazzurri: “Non mandatelo via”. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Stankovic protagonista tra foto e interviste: i tifosi dell’Inter fanno una richiesta chiara al club

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