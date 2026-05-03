Conte preso in giro dai tifosi dell’Inter | spunta lo striscione a Milano FOTO

A Milano i tifosi dell’Inter si sono riuniti in occasione dell’attesa della partita che potrebbe consegnare loro lo scudetto. Durante gli eventi pre-gara, è stato esposto uno striscione che ha attirato l’attenzione, diventando protagonista di alcune immagini condivise sui social. La città si prepara a vivere una giornata di festa, mentre i supporter si mostrano entusiasti in vista dell’appuntamento sportivo.

A Milano è festa totale in attesa della gara che con tutta probabilità consegnerà all’Inter la certezza matematica della vittoria dello Scudetto. Fra i vari striscioni e manifesti esposti dai tifosi in giro per la città, spunta anche uno sfottò ad Antonio Conte, raffigurato come un cane al guinzaglio dell’allenatore interista Chivu. Scudetto Inter, spunta lo striscione-sfottò a Conte. A Milano l’eufiora è totale per la probabile vittoria dello Scudetto dell’Inter. I tifosi nerazzurri stanno già affollando le vie della città con festeggiamenti che quasi preannunciano la vittoria del titolo. Spunta così anche uno striscione ironico volto a prendere in giro Antonio Conte, raffigurato come un cane al guinzaglio di Chivu.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte preso in giro dai tifosi dell’Inter: spunta lo striscione a Milano (FOTO) Notizie correlate Striscione Bastoni, i tifosi dell’Inter non lo ‘abbandonano’ dopo le critiche: «Orgoglio nostro». Cos’è successo contro l’AtalantaCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Ultras Napoli, continua la protesta: spunta lo striscione fuori al Maradona (FOTO)Gli ultras del Napoli continuano le proteste sui divieti di trasferta, schierandosi anche al fianco delle tifoserie avversarie afflitte da simili...