Conte preso in giro dai tifosi dell’Inter | spunta lo striscione a Milano FOTO

Da spazionapoli.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano i tifosi dell’Inter si sono riuniti in occasione dell’attesa della partita che potrebbe consegnare loro lo scudetto. Durante gli eventi pre-gara, è stato esposto uno striscione che ha attirato l’attenzione, diventando protagonista di alcune immagini condivise sui social. La città si prepara a vivere una giornata di festa, mentre i supporter si mostrano entusiasti in vista dell’appuntamento sportivo.

A Milano è festa totale in attesa della gara che con tutta probabilità consegnerà all’Inter la certezza matematica della vittoria dello Scudetto. Fra i vari striscioni e manifesti esposti dai tifosi in giro per la città, spunta anche uno sfottò ad Antonio Conte, raffigurato come un cane al guinzaglio dell’allenatore interista Chivu. Scudetto Inter, spunta lo striscione-sfottò a Conte. A Milano l’eufiora è totale per la probabile vittoria dello Scudetto dell’Inter. I tifosi nerazzurri stanno già affollando le vie della città con festeggiamenti che quasi preannunciano la vittoria del titolo. Spunta così anche uno striscione ironico volto a prendere in giro Antonio Conte, raffigurato come un cane al guinzaglio di Chivu.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

conte preso in giro dai tifosi dell8217inter spunta lo striscione a milano foto
© Spazionapoli.it - Conte preso in giro dai tifosi dell’Inter: spunta lo striscione a Milano (FOTO)

Notizie correlate

Striscione Bastoni, i tifosi dell’Inter non lo ‘abbandonano’ dopo le critiche: «Orgoglio nostro». Cos’è successo contro l’AtalantaCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.

Ultras Napoli, continua la protesta: spunta lo striscione fuori al Maradona (FOTO)Gli ultras del Napoli continuano le proteste sui divieti di trasferta, schierandosi anche al fianco delle tifoserie avversarie afflitte da simili...

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.