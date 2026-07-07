Il Tar ha respinto il ricorso presentato da un ex presidente di una squadra di calcio contro la decisione dell'amministrazione comunale di revocare la concessione dello stadio e di assegnarla a un’altra società. La sentenza conferma la fine del contratto tra l’amministrazione e l’ex presidente, che aveva contestato la decisione. La pronuncia è stata comunicata questa mattina, chiudendo così il procedimento giudiziario avviato mesi fa.

Massimo Cellino ha perso in tribunale. E già è una notizia. Ma c'è di più; ha perso nel dibattimento al Tar contro la Loggia, verso la quale aveva fatto ricorso in merito alla concessione dell'impianto all'Union Brescia - all'epoca Feralpisalò - e alla risoluzione forzata della concessione stessa, avvenuta nei giorni in cui - erano i primi di luglio del 2025 - il club di Cellino non si era iscritto al campionato causando lo tsunami che avrebbe portato alla sparizione del calcio in città e alla creazione dell'Union Brescia con lo spostamento dell'ex Feralpisalò.... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Stadio Rigamonti, il Tar dà ragione alla Loggia: respinto il ricorso di Cellino sulla fine della concessione e sull'assegnazione all'Union Brescia

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