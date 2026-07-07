Stadio Rigamonti il Tar dà ragione alla Loggia | respinto il ricorso di Cellino sulla fine della concessione e sull' assegnazione all' Union Brescia
Il Tar ha respinto il ricorso presentato da un ex presidente di una squadra di calcio contro la decisione dell'amministrazione comunale di revocare la concessione dello stadio e di assegnarla a un’altra società. La sentenza conferma la fine del contratto tra l’amministrazione e l’ex presidente, che aveva contestato la decisione. La pronuncia è stata comunicata questa mattina, chiudendo così il procedimento giudiziario avviato mesi fa.
Massimo Cellino ha perso in tribunale. E già è una notizia. Ma c'è di più; ha perso nel dibattimento al Tar contro la Loggia, verso la quale aveva fatto ricorso in merito alla concessione dell'impianto all'Union Brescia - all'epoca Feralpisalò - e alla risoluzione forzata della concessione stessa, avvenuta nei giorni in cui - erano i primi di luglio del 2025 - il club di Cellino non si era iscritto al campionato causando lo tsunami che avrebbe portato alla sparizione del calcio in città e alla creazione dell'Union Brescia con lo spostamento dell'ex Feralpisalò.... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Brescia.
Notizie e thread social correlati
Sulla scuola di Ponte Chiasso il Tar dà ragione al Comune: respinto il ricorso contro la chiusuraIl Tar della Lombardia ha respinto il ricorso presentato contro la chiusura della scuola primaria Fulcieri Paolucci De Calboli di via Brogeda a Ponte...
Rigamonti sold out per Union Brescia-Salernitana, lo stadio sarà tutto biancoazzurroLo stadio Mario Rigamonti è tutto esaurito per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Salernitana, in programma questa...
Stadio Rigamonti, il Tar dà ragione alla Loggia: respinto il ricorso di Cellino sulla fine della concessione e sull'assegnazione all'Union BresciaIl Tar, dopo il dibattimento del 9 aprile scorso, si è preso tempo ma ha deciso: altro verdetto favorevole alla Loggia e questione stavolta chiusa. brescia.corriere.it
Ora è ufficiale: concessione dello stadio Rigamonti per i prossimi tre anni ad uso esclusivo all'Union BresciaOra è anche ufficiale: come aveva già riportato il Corriere lo scorso 20 maggio, per i prossimi tre anni lo stadio Rigamonti sarà concesso dal Comune all'Union Brescia dopo l'accordo annuale per ... brescia.corriere.it