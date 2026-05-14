Sulla scuola di Ponte Chiasso il Tar dà ragione al Comune | respinto il ricorso contro la chiusura

Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso presentato contro la chiusura della scuola primaria Fulcieri Paolucci De Calboli di via Brogeda a Ponte Chiasso. La decisione giunge a favore del Comune di Como, che aveva avviato una riorganizzazione degli istituti scolastici cittadini. La sentenza chiarisce che il ricorso non ha avuto esito favorevole e conferma la legittimità della decisione di chiusura presa dall’amministrazione comunale.

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Vittoria giudiziaria per il Comune di Como sul fronte della riorganizzazione scolastica cittadina. Il ricorso contro la chiusura della scuola primaria Fulcieri Paolucci De Calboli di via Brogeda è stato respinto dal Tar della Lombardia.La sentenza riguarda il piano approvato dal consiglio.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Suolo pubblico, il Tar dà ragione al Comune. “Decadenza legittima”, respinto il ricorso di un ambulanteI giudici confermano il potere di controllo dell’amministrazione sulle concessioni: “Atto corretto, ancor più in area Unesco” Il provvedimento di... Firenze, monopattini: Tar respinge il ricorso e da’ ragione al ComuneIl Tar ha respinto la richiesta di sospensiva sul blocco ai monopattini sharing a Firenze. Temi più discussi: Sulla scuola di Ponte Chiasso il Tar dà ragione al Comune: respinto il ricorso contro la chiusura; Chiudono nido Magnolia e primaria di Ponte Chiasso, Grisoni: Non è stata capita l'importanza per il territorio; Como, l'omaggio ai tre Angeli di Ponte Chiasso: salvarono la vita numerosi ebrei perseguitati dai nazifascisti; Tir con 24 tonnellate di rifiuti sequestrato a Ponte Chiasso: denunciato l'autista bielorusso. Chiudono nido Magnolia e primaria di Ponte Chiasso, Grisoni: Non è stata capita l’importanza per il territorioI ricorsi presentati dai genitori dell'asilo Magnolia e dalle famiglie della primaria De Calboli non sono stati accolti dal Tar. Il futuro del nido di via ... espansionetv.it Scuole, dopo le sentenze del Tar, le parole del sindaco: Provvedimenti legittimi, aspetto le scuseDopo le sentenze del Tar che danno ragione al Comune di Como sul Nido Magnolia e sulla primaria di Ponte Chiasso, che a questo punto, con ogni ... espansionetv.it