Rigamonti sold out per Union Brescia-Salernitana lo stadio sarà tutto biancoazzurro
Lo stadio Mario Rigamonti è tutto esaurito per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Salernitana, in programma questa sera. I biglietti sono stati venduti completamente, rendendo l’impianto bianco e azzurro. L'evento si svolgerà con la presenza di un grande afflusso di tifosi. La partita si giocherà questa sera, con l’intero stadio pieno di spettatori.
Lo stadio Mario Rigamonti sarà tutto esaurito per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Salernitana, in programma questa sera.La vendita libera dei biglietti ha fatto registrare una risposta immediata da parte dei tifosi biancazzurri, fino al completo esaurimento dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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