Rigamonti sold out per Union Brescia-Salernitana lo stadio sarà tutto biancoazzurro

Notizia in breve

Lo stadio Mario Rigamonti è tutto esaurito per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Salernitana, in programma questa sera. I biglietti sono stati venduti completamente, rendendo l’impianto bianco e azzurro. L'evento si svolgerà con la presenza di un grande afflusso di tifosi. La partita si giocherà questa sera, con l’intero stadio pieno di spettatori.