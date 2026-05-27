Rigamonti sold out per Union Brescia-Salernitana lo stadio sarà tutto biancoazzurro

Da bresciatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo stadio Mario Rigamonti è tutto esaurito per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Salernitana, in programma questa sera. I biglietti sono stati venduti completamente, rendendo l’impianto bianco e azzurro. L'evento si svolgerà con la presenza di un grande afflusso di tifosi. La partita si giocherà questa sera, con l’intero stadio pieno di spettatori.

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Lo stadio Mario Rigamonti sarà tutto esaurito per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Salernitana, in programma questa sera.La vendita libera dei biglietti ha fatto registrare una risposta immediata da parte dei tifosi biancazzurri, fino al completo esaurimento dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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