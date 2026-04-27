Ditta inadempiente ci pensa il Comune | al via i lavori per il percorso pedonale

Lunedì 27 aprile sono iniziati i lavori del Comune di Ferrara per completare le opere di urbanizzazione in via Benetti ad Aguscello. Gli interventi prevedono la costruzione di un nuovo percorso pedonale e la sistemazione delle aree di parcheggio esistenti. I lavori sono stati avviati senza coinvolgimento di aziende private, in risposta a un'inadempienza da parte di una ditta precedente.

Sono iniziati lunedì 27 aprile i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il completamento delle opere di urbanizzazione in via Benetti ad Aguscello, con la realizzazione di un nuovo percorso pedonale e la sistemazione delle aree di parcheggio.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Ditta inadempiente, il Comune di Bogliasco caccia l'impresaIl sindaco di Bogliasco Luca Pastorino ha comunicato che il Comune ha risolto il contratto con la ditta appaltatrice dei lavori all'interno dello... A Cameri al via i lavori per il nuovo percorso pedonale su via MatteottiUn nuovo percorso pedonale e nuove aree verdi in arrivo in via Matteotti a Cameri.