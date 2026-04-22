Casa di comunità cambia la ditta Al via il riassetto dei servizi sanitari

A Colle si riaccendono le discussioni sulla riorganizzazione dei servizi sanitari locali. È stato annunciato il cambio di gestione per la Casa di Comunità, mentre si valutano modifiche agli spazi tra via Bilenchi e via XXV Aprile, con una possibile vendita dei locali. Inoltre, si ipotizza la sostituzione del Sert con servizi turistici. Queste decisioni sono al centro di un confronto tra le autorità e le parti coinvolte.

A Colle si torna a discutere del futuro dei servizi sanitari e delle novità legate alla loro riorganizzazione: cambio di ditta per la Casa di Comunità, possibile vendita dei locali tra via Bilenchi e via XXV Aprile e al posto del Sert i servizi turistici. Andando con ordine. Per la Casa di Comunità a Campolungo si tratta di un intervento strategico per il territorio, che prevede un investimento complessivo superiore ai 2,2 milioni euro, circa 2 milioni erano stati finanziati attraverso fondi del Pnrr. Una progettualità avviata durante l’amministrazione Donati. Oggi questa progettualità entra in una fase cruciale. L’obiettivo è la realizzazione di un centro sociosanitario moderno, capace di rispondere in modo efficace ai bisogni della popolazione e destinato a diventare un punto di riferimento per tutta la Valdelsa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa di comunità, cambia la ditta. Al via il riassetto dei servizi sanitari Notizie correlate Farra di Soligo: Casa della Comunità operativa, servizi sanitari per 8 comuni grazie al PNRR. Punto prelievi già attivo.Farra di Soligo si prepara ad accogliere un nuovo polo sanitario e amministrativo destinato a migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi... Protocollo per la Casa della Comunità di Voltana, il Pd: "Passo concreto per rafforzare i servizi sanitari nell’area nord"Il consigliere dem Massimo Zannoni: "Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso tra AUSL, ASP, Comune e Consulta di decentramento" Il Consiglio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inaugurata la Casa della Comunità di Riva del Garda; Attivati un Ospedale e una Casa della Comunità presso il Presidio a Ponderano; Sanità territoriale: la Casa di Comunità a Limbiate. Open day il 24 aprile; Inaugurata dal presidente della Regione Giani la Casa di Comunità di Pietrasanta. Entra in funzione la Casa di Comunità all’ex Ospedale LucchesiLa struttura realizzata dalla Regione con fondi PNRR e ministeriali per un totale di 800 mila euro, ospita i medici di medicina generale, il CUP e il Punto unico di accesso, con un medico presente 12 ... noitv.it Nuova Casa della Comunità di Livorno Est, Giani e Monni: Potenziamo la sanità territorialeSi amplia e si rafforza la rete dei servizi sanitari territoriali con la nuova Casa della Comunità Livorno Est. gonews.it STORIE DI MALAVITA | Il ruolo di madri e moglie delineate nell’ultima inchiesta della Dda che prova a far luce anche sui contatti coi boss. Il giubbino lavato per eludere lo Stub dopo una sparatoria e le intercettazioni dentro la casa di un capobastone defunt facebook #LeoneXIV visita la clinica "Jean Pierre Olie" a Malabo, nella #GuineaEquatoriale, struttura che cura "la mente, il cuore, la dignità umana". "Una casa di cura come questa", afferma, "può diventare un segno della civiltà dell’amore" Leggi qui x.com