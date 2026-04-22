Casa di comunità cambia la ditta Al via il riassetto dei servizi sanitari

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Colle si riaccendono le discussioni sulla riorganizzazione dei servizi sanitari locali. È stato annunciato il cambio di gestione per la Casa di Comunità, mentre si valutano modifiche agli spazi tra via Bilenchi e via XXV Aprile, con una possibile vendita dei locali. Inoltre, si ipotizza la sostituzione del Sert con servizi turistici. Queste decisioni sono al centro di un confronto tra le autorità e le parti coinvolte.

A Colle si torna a discutere del futuro dei servizi sanitari e delle novità legate alla loro riorganizzazione: cambio di ditta per la Casa di Comunità, possibile vendita dei locali tra via Bilenchi e via XXV Aprile e al posto del Sert i servizi turistici. Andando con ordine. Per la Casa di Comunità a Campolungo si tratta di un intervento strategico per il territorio, che prevede un investimento complessivo superiore ai 2,2 milioni euro, circa 2 milioni erano stati finanziati attraverso fondi del Pnrr. Una progettualità avviata durante l’amministrazione Donati. Oggi questa progettualità entra in una fase cruciale. L’obiettivo è la realizzazione di un centro sociosanitario moderno, capace di rispondere in modo efficace ai bisogni della popolazione e destinato a diventare un punto di riferimento per tutta la Valdelsa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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