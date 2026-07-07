Sport | nasce Fiera Ice Arena posa del primo pilastro a Rho Fieramilano

Notizia in breve

È stata posata la prima colonna della Fiera Ice Arena a Rho Fieramilano, segnando l'inizio dei lavori di costruzione. L’impianto, finanziato con 7 milioni di euro da una fondazione, sarà pronto entro ottobre. La struttura si trova nel quartiere Fieramilano Rho e sarà dedicata agli sport sul ghiaccio.