Sport | nasce Fiera Ice Arena posa del primo pilastro a Rho Fieramilano
È stata posata la prima colonna della Fiera Ice Arena a Rho Fieramilano, segnando l'inizio dei lavori di costruzione. L’impianto, finanziato con 7 milioni di euro da una fondazione, sarà pronto entro ottobre. La struttura si trova nel quartiere Fieramilano Rho e sarà dedicata agli sport sul ghiaccio.
Con la posa del primo pilastro, prende ufficialmente il via la costruzione della Fiera Ice Arena nel quartiere di Fieramilano Rho. L’impianto, realizzato grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano, sarà completato entro ottobre e ospiterà gli sport del ghiaccio. Presentata, nel corso dell'evento, anche la società che ne curerà la gestione. Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la nuova struttura rappresenta un’opportunità strategica per il territorio, mentre il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sport: nasce Fiera Ice Arena, posa del primo pilastro a Rho Fieramilano
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