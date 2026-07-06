Milano-Rho parte il cantiere della Fiera Ice Arena | sarà pronta entro ottobre

Sono iniziati i lavori per la Fiera Ice Arena nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho, con la posa del primo pilastro. La struttura, dedicata agli sport del ghiaccio, sarà completata entro ottobre. L’investimento totale è di sette milioni di euro, finanziati interamente da Fondazione Fiera Milano.

Con la posa del primo pilastro avvenuta oggi prendono ufficialmente il via i lavori della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio che sorgerà nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho, grazie a un investimento di 7 milioni di euro, interamente sostenuti da Fondazione Fiera Milano. La presentazione e gli ospiti. L'impianto sarà operativo dal prossimo ottobre e, in occasione dell'avvio del cantiere, è stata presentata la società che lo avrà in gestione, completando così il percorso che accompagna il progetto dalla fase di ideazione a quella di realizzazione e futura gestione. All'avvio del cantiere erano presenti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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