fondazione fiera con la posa della prima pietra al via i lavori della ice arena

Notizia in breve

È stato posato il primo pilastro della nuova Ice Arena, che sorgerà nel quartiere Fieramilano Rho. La struttura dedicata agli sport del ghiaccio è in fase di realizzazione grazie a un investimento di 7 milioni di euro, interamente finanziato da una fondazione. I lavori sono iniziati ufficialmente con questa posa, segnando l’avvio della costruzione della struttura. La struttura sarà destinata alle attività sportive sul ghiaccio e si trova nel quartiere espositivo.