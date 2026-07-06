Fondazione Fiera con la posa della prima pietra al via i lavori della Ice Arena
È stato posato il primo pilastro della nuova Ice Arena, che sorgerà nel quartiere Fieramilano Rho. La struttura dedicata agli sport del ghiaccio è in fase di realizzazione grazie a un investimento di 7 milioni di euro, interamente finanziato da una fondazione. I lavori sono iniziati ufficialmente con questa posa, segnando l’avvio della costruzione della struttura. La struttura sarà destinata alle attività sportive sul ghiaccio e si trova nel quartiere espositivo.
La Fiera Ice Arena diventa realtà con la posa del primo pilastro che segna il via ai lavori della nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio, che sorgerà nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho grazie a un investimento di 7 milioni di euro interamente sostenuto da Fondazione Fiera Milano. L’impianto sarà operativo dal prossimo ottobre. Alla cerimonia del cantiere erano presenti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sindaco di Rho Andrea Orlandi, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e il presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Andrea Gios insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e dei partner del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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