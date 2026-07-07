sport il comitato olimpico revoca la sospensione e riabilita la russia

Il Comitato olimpico ha revocato la sospensione e riabilitato la Russia, a quasi tre anni dalla decisione iniziale. La riabilitazione avviene in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal Comitato, che ha deciso di reintegrare il paese all’interno dell’organizzazione. La Russia potrà partecipare alle competizioni olimpiche e ai processi di selezione per le prossime manifestazioni.

A quasi tre anni dalla sospensione e in vista dei giochi di Los Angeles 2028, la Russia è stata riabilitata all'interno del Comitato olimpico. Dall'inizio della presidenza al Cio, Kirst Coventry aveva da subito aperto alla possibile reintegrazione di Mosca e ora il via libera è ufficiale: sanzione revocata e luce verde perché gli atleti russi tornino a competere a patto di "rispettare i requisiti antidoping previsti". Nell'ottobre 2023 la sospensione era stata adottata perché il Comitato olimpico russo (ROC) aveva ammesso fra le sue Federazioni riconosciute anche quelle dei territori ucraini che erano stati annessi dal Cremlino, condizione ora venuta meno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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