il cio riabilita la russia revocata la sospensione del comitato olimpico di mosca

La Russia torna nel recinto del movimento olimpico. Almeno per il momento. Il Cio ha infatti annunciato di aver revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. Una scelta adottata dopo “un’analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali, che ha stabilito che il ROC non comprende più tra i propri membri organizzazioni sportive regionali situate in territori rientranti nella giurisdizione del Comitato Olimpico Nazionale dell’Ucraina. Inoltre, il ROC ha confermato di non svolgere e di non svolgerà attività in tali territori”. L’Esecutivo del Cio, si legge ancora in una nota, “continuerà a monitorare attentamente la situazione relativa a eventuali attività del ROC in queste aree e si riserva il diritto di adottare ulteriori provvedimenti qualora lo ritenga necessario”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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