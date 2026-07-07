Il Cio riabilita la Russia revocata la sospensione del comitato olimpico di Mosca Ma resta il bando su bandiera e inno

Il Comitato olimpico internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, che era in vigore dal 12 ottobre 2023. Tuttavia, il divieto di usare la bandiera e l'inno nazionali rimane in vigore.

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato olimpico russo (Roc), in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione – si legge in una nota – è stata adottata «dopo un’approfondita valutazione della Commissione Affari Legali del Cio», che ha accertato come il Roc «non includa più tra i propri membri organizzazioni sportive regionali operanti nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico nazionale dell’Ucraina». Il Comitato olimpico russo ha inoltre assicurato di non svolgere, né di avere intenzione di svolgere in futuro, alcuna attività in quei territori. Il Cio ha comunque precisato che il proprio Esecutivo continuerà a monitorare attentamente la situazione e si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti qualora lo ritenga necessario. 🔗 Leggi su Open.online

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