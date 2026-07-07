Un leak rivela che il nuovo gioco della serie Splinter Cell, sviluppato da Ubisoft Toronto, sarà caratterizzato da una struttura lineare e includerà un indicatore di luce. Il progetto, secondo un dataminer, dovrebbe essere pubblicato nel 2027. Nessuna conferma ufficiale è stata data finora.

Il dataminer RogueTx elenca le presunte caratteristiche del progetto Ubisoft Toronto, tra fedeltà alle origini e una finestra di lancio fissata al 2027. Il remake di Tom Clancy’s Splinter Cell tornerebbe alle radici della serie con una struttura completamente lineare e il ritorno del suo elemento più iconico – l’indicatore di luce e oscurità – stando a quanto elencato dal dataminer RogueTx (AgaiinTx), figura nota nella community Ubisoft, che sui social ha messo in fila una serie di presunte caratteristiche del progetto in sviluppo presso Ubisoft Toronto. È proprio l’indicatore di luce e oscurità a rappresentare la sorpresa più gradita per... 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Splinter Cell 2027: il leak svela struttura lineare e indicatore di luce

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Splinter Cell 2026 New LEAKS! Remakes, New Game & More...

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