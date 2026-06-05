God of War Laufey | Un leak svela il periodo di uscita

God of War Laufey è tornato al centro dell’attenzione dopo le nuove indiscrezioni sul possibile periodo di uscita. Il gioco è stato mostrato durante lo State of Play del 2 giugno 2026 con una lunga presentazione gameplay, ma Sony e Santa Monica Studio non hanno ancora comunicato una data ufficiale. Proprio questa assenza aveva fatto pensare a molti fan a un progetto ancora lontano, magari destinato al 2028 o addirittura oltre. Le ultime ricostruzioni, però, raccontano uno scenario diverso: il nuovo capitolo della saga potrebbe arrivare prima di quanto si pensasse, con il 2027 indicato come ipotesi più probabile da diversi osservatori del settore. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Temi più discussi: Un primo sguardo a God of War Laufey; God of War Laufey è realtà! L'avventura di Sony Santa Monica chiude lo State of Play; God of War Laufey è il nuovo capitolo della saga PlayStation: Faye protagonista in 20 minuti di gameplay; God of War: Laufey è il nuovo capitolo della serie Sony, annunciato con un lungo video gameplay.

God of War Laufey - New Gameplay reddit

David Jaffe, creatore di Kratos e della serie di God of War, definisce spazzatura il nuovo God of War Laufey, e ne critica i temi e i toni più leggeri. x.com

I combattimenti di God of War Laufey saranno diversi, dicono gli sviluppatoriGod of War: Laufey promette di offrire un'esperienza di combattimento profondamente diversa rispetto agli ultimi capitoli della saga, pur mantenendo intatta l'identità che ha reso celebre il franchise ... msn.com

God of War Laufey tutto quello che sappiamoGod of War Laufey ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo titolo della saga senza Kratos e che promette un nuovo viaggio con l'Everywhen e nuove divinità. gamesource.it