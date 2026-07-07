Spiranac non ci sta | Non è AI

L'ex golfista ha smentito di aver usato l'intelligenza artificiale per modificare una foto condivisa in occasione dell'Independence Day, dopo che i fan avevano ipotizzato un intervento digitale. La donna ha dichiarato che l'immagine è originale e non alterata con tecnologie di editing. La discussione sui social si è accesa dopo che molti utenti hanno commentato che il volto appariva troppo perfezionato. La protagonista ha ribadito che si tratta di una foto naturale.

L'ex golfista nella bufera per un post condiviso per l'Independence Day: i fan convinti che sia stata ritoccata con l'intelligenza artificiale ma lei nega. "Non è Ai, sono foto dal mio calendario 2026". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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