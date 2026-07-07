L'ex golfista ha negato di aver usato l'intelligenza artificiale per modificare una foto pubblicata in occasione del Giorno dell’Indipendenza. Dopo che alcuni fan hanno ipotizzato un ritocco digitale, lei ha affermato che l’immagine è autentica e non alterata con strumenti di AI. La discussione si è accesa sui social, con commenti contrastanti tra chi crede alla versione dell’atleta e chi pensa al contrario. La polemica riguarda principalmente la percezione di autenticità delle immagini condivise da figure pubbliche.

L'ex golfista nella bufera per un post condiviso per l'Independence Day: i fan convinti che sia stata ritoccata con l'intelligenza artificiale ma lei nega. "Non è Ai, sono foto dal mio calendario 2026". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Paige Spiranac non ci sta: "Non è AI"

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Paige Spiranac's Golf Swing Analysis

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