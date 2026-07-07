Spionaggio per Mosca due arresti a Roma | fermato un ex 007 italiano

Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo le indagini, le attività sarebbero state svolte in cambio di denaro per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, che avrebbe goduto di immunità diplomatica in Italia. Tra gli arrestati anche un ex ufficiale dei servizi segreti italiani. Le autorità hanno eseguito anche perquisizioni in diverse abitazioni e uffici.

Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, attività che sarebbero state condotte in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. Coinvolte altre cinque persone, effettuate decine di perquisizioni. Chi è il principale indagato. Il principale indagato è un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottoufficiale dei Carabinieri. Secondo quanto emerso, l’uomo acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, indagati a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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