Due uomini sono stati arrestati a Roma con l’accusa di spionaggio a favore della Russia e accesso abusivo a sistemi informatici. Tra loro figura un ex agente dei servizi segreti italiani. Complessivamente, sono coinvolti anche quattro militari. Le indagini dei carabinieri del Ros sono ancora in corso.

S pionaggio a favore della Russia e accesso abusivo a sistemi informatici. Con questa accusa i carabinieri del Ros hanno arrestato a Roma due persone: il principale indagato è un 59enne ex appartenente ai Servizi segreti italiani e già sottoufficiale dell ’Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dell’ intelligence russa, coperto da immunità diplomatica in Italia. L’uomo, secondo l’accusa, acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. Oltre ai due arrestati, infatti, ci sono altri cinque indagati coinvolti nell’indagine coordinata dalla procuratrice aggiunta della procura militare di Roma Antonella Masala, dal pm militare Enrico Peluso e dalla sostituta procuratrice della procura di Roma Lucia Lotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Spionaggio in favore della Russia”, due arresti a Roma: tra loro un ex 007 italiano. Coinvolti anche 4 militari

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Spionaggio in favore della Russia in cambio di soldi, due arresti a Roma

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Spionaggio in favore della Russia in cambio di soldi, due arresti a Roma: indagato ex agente dell'intelligence italianaDue persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici.

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In cerca di una storia con spionaggio perché la coppia pensa che le persone saranno sconvolte dalla loro relazione, ma quando la verità finalmente viene a galla, risulta che a tutti va bene. reddit