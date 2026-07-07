Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del Ros due persone a Roma. ll principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottoufficiale dell'Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia., L'uomo acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. Oltre ai due arrestati, ci sono altri cinque indagati coinvolti nell'indagine per spionaggio in... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Roma, passavano a Mosca informazioni sensibili: due arresti | Crosetto: "Tolleranza zero su chi mette a rischio l'Italia"

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Cedevano informazioni sensibili alla Russia, arrestati due ex 007 a RomaDue ex agenti segreti sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver fornito informazioni riservate alla Russia.

Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma: ex 007 italiano dava informazioni su richiestaDue persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici.